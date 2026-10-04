Diputado de Renovación Popular asegura que López Aliaga no postuló a la reelección en la alcaldía de Lima

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, se pronunció para precisar la situación legal y política de Rafael López Aliaga tras conocerse los primeros resultados del proceso comicial en la capital. El parlamentario argumentó que la participación del líder político en la lista electoral se dio estrictamente en el marco de la normativa vigente, marcando distancia de los cuestionamientos de los sectores opositores que señalan un presunto intento de reelección.

Aclaración sobre la postulación a primer regidor y sucesión municipal

El legislador de la agrupación política sostuvo que la postulación formulada ante las autoridades electorales no contemplaba el cargo de alcalde, sino el de integrante del concejo municipal. En esa línea, puntualizó el procedimiento técnico que corresponde aplicar dentro del marco legal administrativo tras la victoria de la agrupación.

"Él no ha postulado a ninguna relección, él ha postulado a primer regidor y lo que ha ocurrido simplemente es que en ausencia del alcalde corresponde ahora a la asociación constitucional", detalló.

De esta manera, el dirigente partidario fundamentó la validez de la inscripción de la candidatura conforme al ordenamiento jurídico del país. Asimismo, remarcó que las normas vigentes establecen con claridad la figura que asume la conducción del municipio en caso de vacancia o ausencia de la máxima autoridad edil.

Respuestas a las críticas y respaldo del electorado capitalino

En otro momento de sus declaraciones, el legislador abordó las discrepancias surgidas desde diversos sectores de la oposición respecto a la legitimidad de los comicios y al reemplazo en el sillón municipal. Frente a ello, enfatizó que la votación obtenida refleja un respaldo sólido que debe ser acatado por las distintas agrupaciones.

"Se respeta las posiciones discrepantes, pero ahora hay una voz popular, la voz del pueblo, de más del 30% del electorado en Lima que ha votado por Rafael López Aliaga. Yo creo que esto es un triunfo de la ciudadanía", indicó.

El parlamentario resaltó la significancia del porcentaje obtenido en las urnas como una muestra del apoyo popular hacia el plan de gobierno propuesta para la capital. Finalmente, reafirmó el compromiso del partido de trabajar por la estabilidad institucional y atender las principales demandas de la población limeña.

En ese sentido, el diputado Aldo Bravo respaldó la participación de la agrupación política en el proceso comicial y ratificó la validez de los votos emitidos por los ciudadanos en las urnas, asegurando que la gestión continuará enfocada en atender las necesidades prioritarias de la capital y garantizar la estabilidad institucional del municipio limeño durante el nuevo periodo de gobierno.