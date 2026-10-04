El presidente del JNE, Roberto Burneo, anuncia que la proclamación podría darse la primera semana de noviembre

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se emitirán, como máximo, durante la primera semana de noviembre. Esta estimación técnica se brindó durante el balance general de la jornada cívica realizado en conjunto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante la presentación de los reportes oficiales, las máximas autoridades electorales agradecieron el compromiso de la población peruana que acudió masivamente a las urnas. A pesar de registrarse hechos aislados de violencia en algunas regiones del país, las entidades aseguraron que los comicios se desarrollaron dentro de los márgenes de normalidad y transparencia.

¿Cuándo se van a dar resultados?

El proceso de escrutinio ingresa a una fase importante en donde los jurados electorales especiales deberán resolver las posibles actas observadas y apelaciones. Ello demanda tiempos específicos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

"Hemos establecido la casuística y la tramitología de un expediente demora unos días conforme a las diferentes etapas y si hubiera recuento podría generar un mayor estrés, pero hemos establecido plazos concretos", explicó Roberto Burneo ante la prensa nacional.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que los resultados de la Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrías ser proclamados en la primera semana de noviembre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también JNE exhorta a candidatos regionales y municipales: "Evitar anuncios anticipados y no generar confusión" October 5, 2026

Para acelerar la emisión de credenciales, el sistema electoral ha fijado el 28 de octubre como la fecha límite para efectuar cualquier posible recuento. Las autoridades ratificaron su compromiso de agilizar todos los procedimientos administrativos.

"Estimamos que en los primeros días como máximo de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales con independencia de que tan complejo sea el proceso", puntualizó el titular del órgano jurisdiccional.

Balance de la jornada y atención de incidentes

El despliegue logístico permitió la instalación exitosa de la gran mayoría de mesas de sufragio a nivel nacional, superando los retos operativos. Sin embargo, las entidades condenaron los ataques a centros de votación y exhortaron a los ciudadanos a esperar los resultados en un clima de paz social.

"Estamos mejorando los procesos, acelerando todo lo que podamos para justamente dar lo antes posible y oportunamente los resultados y ese es el gran compromiso", aseveró el presidente del JNE respecto al trabajo de su institución.

Uno de los hechos que obligó a suspender la votación ocurrió en la región de Cajamarca, donde se reportó la detonación de presuntos explosivos e incendios en un centro educativo de Celendín.