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Tras las ERM 2026

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: "Por una justicia electoral de calidad"

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) exige al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ratifique la prohibición de la reelección encubierta de alcaldes en todas sus modalidades.

CAL exige al JNE pronunciarse por reelección encubierta en las ERM 2026.
CAL exige al JNE pronunciarse por reelección encubierta en las ERM 2026. (Composición Exitosa)

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/10/2026

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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) exige al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prohibir la reelección encubierta de alcaldes como los 130 casos que se habrían registrado en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que según precisó la institución liderada por Delia Espinoza, sentaría un precedente nefasto y lesivo para la Constitución, los principios éticos y el derecho.

CAL pide al JNE respetar los principios éticos

Tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre el resultado oficial del conteo de votos al 100 %. En medio de esa incertidumbre política, el CAL lanzó un pronunciamiento firme frente a 130 casos de presunta reelección encubierta en los comicios del 4 de octubre.

En el comunicado, el CAL advirtió que esa modalidad (de que un alcalde postule en el periodo inmediato como primer regidor o teniente alcalde con la intención de asumir nuevamente el poder ante la ausencia o renuncia del candidato titular) generaría un "daño irreparable" al sistema democrático del país y afectaría la confianza ciudadana en el sistema electoral. 

"Exigir al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral a ejercer plenamente sus facultades y reevaluar su decisión, y pronunciarse sobre las implicancias éticas de la reelección encubierta, y la responsabilidad ética e institucional del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de proscribir estas prácticas", se lee en el comunicado del CAL.

Exigen respuestas por presunta reelección encubierta

En el comunicado se exige al Pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, e integrado por Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Jaime Torres y Aaron Oyarce, emitir un acuerdo aplicable a las ERM 2026, que ratifique la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes en todas sus modalidades.

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Asimismo, exigen al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral a ejercer plenamente sus facultades y reevaluar su decisión, y pronunciarse sobre las implicancias éticas de la reelección encubierta, y la responsabilidad ética e institucional del Pleno del JNE de proscribir esas prácticas.

Comunicado del CAL a el JNE.
Comunicado del CAL a el JNE.

 

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