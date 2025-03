Ositrán no descarta prórroga para inauguración del Nuevo Jorge Chávez: Aeropuerto aún no tiene su sistema completo

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, informó que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez aún no tiene completo su sistema a menos de un mes de la inauguración.

En conversación con Pedro Paredes en Exitosa Perú, la titular del mostró su preocupación por la vía de acceso al nuevo terminal, sin embargo, dejó en claro que su institución se encarga de supervisar toda el área de concesión.

Asimismo, Verónica Zambrano informó que el avance es del nuevo aeropuerto Jorge Chávez es de 99.4% y apuntó que lo ideal hubiera sido que en febrero se llegara al 100% para realizar las pruebas integrales en marzo.

Del mismo modo, la presidenta del Ositrán precisó que el restante corresponde al Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios (DACI), el cual se encuentra en proceso de integración con otros sistemas asociados. Además, está en marcha la visualización del sistema dentro del BMS (Building Management System o Sistema de Gestión de Edificios).

Además, Zambrano no descartó que la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez vaya a sufrir una prórroga adicional.

"Solamente hay dos posibilidades. Una, es que identifiquen que la razón no atañe a LAP y den una prórroga o que, por razones de seguridad, el ministerio considere que no se puede iniciar y LAP estaría en una situación de incumplimiento. Es posible que, si no estamos listos para el 30, no se entra a funcionar y haya una prórroga", añadió.