Paro Nacional del 10 de octubre: ¿Se suspenderán las clases en los colegios públicos y privados?

09/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Transportistas convocaron, para este jueves, 10 de octubre, un paro nacional que, además de ellos, contará con la presencia de distintos gremios peruanos. Esta medida se debe al incremento de la ola de criminalidad en nuestro país y ha generado que muchos padres de familias se pregunten si se suspenderán o no las clases en los colegios públicos y privados.

¿Se suspenderán las clases en colegios públicos y privados?

El fallido estado de emergencia en distintos distritos de Lima ha ocasionado que un sector de transportistas anuncie un nuevo paro nacional para este jueves, 10 de octubre.

Ante ello, muchas entidades han optado por tomar sus respectivas precauciones, enviando incluso a sus trabajadores a realizar sus actividades laborables de manera virtual.

Sin embargo, existe la duda acerca de si los escolares acudirán a sus centros educativos de manera normal o si tomarán la decisión de llevar a cabo sus clases de forma remota.

Al respecto, el Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido comunicado alguno, por lo que se podría descartar, hasta el el cierre de esta nota, que la enseñanza en colegios públicos y privados se vayan a desarrollar desde casa.

Minedu emitió comunicado tardío durante paro pasado

Es importante mencionar que, cuando se ejecutó un primer paro el pasado jueves, 26 de septiembre, la cartera liderada por Morgan Quero se pronunció de manera tardía, ocasionando que varios estudiantes quedaran varados en las avenidas por la falta de buses que los llevaran hacia sus respectivos centros educativos.

No obstante, en conferencia de prensa, el titular del Minedu manifestó que, desde su sector, no le harán "el juego a ningún paro", por lo que finalmente el comunicado de suspensión de clases se compartió alrededor de las 6;50 a.m.

"Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro. Recordemos, el transporte es un servicio público esencial (...) En horas de la madrugada, han habido algunos cambios y por eso hemos tomado la decisión a las 6:50 a.m. y no hay ningún estudiante, escolar, docente, personal administrativo que esté en riesgo. Todos están a buen recaudo. Esperamos mañana retornar a nuestras actividades normales", mencionó.

De esta manera, se conoció que, hasta el momento, el Minedu no se ha pronunciado respecto a la posibilidad de suspender las clases en colegios públicos y privados debido al paro nacional de transportistas convocado para este jueves, 10 de octubre.