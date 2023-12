Pedro Suárez-Vértiz perdió la capacidad de hablar antes de su muerte: "Se comunicaba con un teclado"

Pedro Suárez-Vértiz falleció hoy 28 de diciembre en horas de la mañana después de una larga lucha contra la enfermedad degenerativa que padecía hace varios años. En ese sentido, uno de sus amigos más cercanos comentó que el cantante había perdido la capacidad de hablar hace algún tiempo y utilizaba un teclado para comunicarse.

Fue el congresista Edward Málaga quién compartió detalles inéditos de la salud de Pedro Suárez Vértiz durante las últimas semanas que estuvo con vida. Según declaraciones a un conocido medio local, el intérprete de 'Cuando pienses en volver' tenía una movilidad limitada, pero sus amigos siempre estuvieron para apoyarlo.

" Él ya no se podía comunicar verbalmente, sino a través de un teclado. Su movilidad estaba muy limitada y reducida, lo que hacíamos los amigos era visitarlo, conversar con ese ritmo", reveló el legislador.

Sin embargo, destacó que Pedro Suárez-Vértiz siempre mantuvo una actitud positiva ante la adversidad, pues lejos de lamentarse por el mal que padecía, le sonreía a la vida siempre. "Él no sufría, no te hablaba de su enfermedad, su alma, su carisma, hacía chistes todo el tiempo", agregó.

En otro momento de sus declaraciones, el legislador contó que era amigo íntimo de Pedro desde la infancia, pues estudiaron juntos en el colegio. Además, comparó al músico peruano con el fallecido Gustavo Cerati.

El intérprete de 'Cuándo pienses en volver' padecía de una parálisis bulbar, enfermedad que se le diagnosticó hace varios años, y causa problemas nerviosos graves y la debilitación de aptitudes como el habla, lo que le dificultó cantar y eventualmente lo retiró definitivamente de los escenarios.

Esta dolencia ingresa en la Enfermedad de la Neurona Motora, y ataca las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, por lo que también complica la ingesta de alimentos.

Años atrás, la esposa del cantante mencionó los duros episodios que pasó con dicha parálisis bulbar, que causó fuertes sustos en su hogar una vez comenzaron a manifestarse los síntomas.

"No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. No podía hablar y me preocupaba tanto que lloraba fuertemente", expresó Cynthia Martínez.