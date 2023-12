Pedro Suárez Vértiz: ¿Cual fue la enfermedad que alejó de los escenarios al cantante de rock peruano?

El rock peruano está de luto. Pedro Suárez Vértiz, cantante de rock y uno de los mayores exponentes de la música contemporánea peruana, falleció en su domicilio esta mañana. Es conocido que el vocalista de Arena Hash padecía una enfermedad que lo alejó de los escenarios, más precisamente, una parálisis bulbar.

La enfermedad se le diagnosticó hace varios años, y causa problemas nerviosos graves y la debilitación de aptitudes como el habla, lo que le dificultó cantar y eventualmente lo retiró definitivamente de los escenarios. Esta dolencia ingresa en la Enfermedad de la Neurona Motora, y ataca las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, por lo que también complica la ingesta de alimentos.

Años atrás, la esposa del cantante mencionó los duros episodios que pasó con dicha parálisis bulbar, que causó fuertes sustos en su hogar una vez comenzaron a manifestarse los síntomas.

"No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. No podía hablar y me preocupaba tanto que lloraba fuertemente", expresó Cynthia Martínez.