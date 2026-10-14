Denuncian presunto abuso grupal contra escolar en Piura: 10 alumnos la habrían atacado durante el recreo

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo caso ha generado indignación entre la población. Una denuncia por un presunto abuso grupal contra una menor de edad fue presentada contra estudiantes del colegio Santa Rosa de Lima, ubicado en Talara, Piura.

Habría sido sometida con engaños dentro del aula

Según los reportes preliminares, el hecho habría ocurrido el pasado 7 de octubre, durante el recreo. La menor habría sido retenida por dos compañeras dentro de un aula, quienes le dijeron que tenían una "sorpresa" para ella. En ese momento, otros estudiantes habrían cerrado la puerta y la sujetaron de los brazos, impidiéndole evitar la presunta agresión.

Apoderada de la alumna se dirigió a la Comisaría

Tras conocer lo ocurrido por medio de su hija, la madre de la escolar acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara y a la Comisaría de Talara Baja para denunciar el caso y solicitar la intervención de las autoridades. A raíz de ello, se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Fiscalía dispuso medidas de protección

La Fiscalía de Familia ordenó activar los protocolos de protección para salvaguardar la integridad de la adolescente. Además, el Ministerio Público coordinó con las autoridades educativas y policiales la realización de evaluaciones psicológicas y médico-legales.

Estas diligencias buscan conocer su estado de salud y reunir elementos relevantes para la investigación. Los estudiantes señalados fueron notificados para brindar sus declaraciones ante las autoridades competentes.

Defensoría supervisa las actuaciones

La Defensoría del Pueblo, a través de sus comisionados en Piura, supervisa las acciones de la Policía y del Ministerio Público. El seguimiento busca que las investigaciones avancen con celeridad y enfoque de género.

La institución también exhortó al sector Educación a aplicar los protocolos de atención frente a la violencia escolar. Asimismo, recordó que deben protegerse estrictamente la identidad y los derechos de todos los adolescentes involucrados durante las diligencias.