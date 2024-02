PNP descarta seguridad para Paolo Guerrero tras amenazas a su familia: "No le correspondería"

19/02/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú se pronunció sobre el caso de Paolo Guerrero e informó que al aún delantero de la Universidad César Vallejo (UCV) no le corresponde recibir seguridad por parte de la institución pese a las amenazas registradas contra su familia.

Tras evaluar el caso

Dicha decisión fue dada a conocer por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, quien indicó este lunes 19 de febrero que, para este tipo de escenarios, el personal correspondiente es desplegado a partir de la "apreciación" que haga Inteligencia al respecto.

En ese sentido, señaló que las evaluaciones hechas en torno al momento que atraviesan Paolo Guerrero y su familia arrojan que no le correspondería seguridad al 'Depredador' por parte de la Policía.

"Esto se hace con una apreciación de Inteligencia, en el cual se determine qué nivel pueda tener una amenaza. Eso se ha hecho en la evaluación en el caso de este jugador. No le correspondería ningún tipo de seguridad, más que la que le brindamos a todos los ciudadanos en general", declaró en conferencia de prensa.

¿Solo para funcionarios públicos?

Del mismo modo, el comandante general de la PNP enfatizó en que este tipo de resguardo solo aplicaría para los funcionarios públicos, empezando por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, acotó que también a los ciudadanos que presenten un riesgo que amerite dicho despliegue.

"Nosotros tenemos una norma exclusiva para asignar personal de seguridad que va desde la presidenta de la República hasta el último funcionario estatal, así como otras personas que podrían tener un riesgo", acotó.

La palabra del Mininter

Cabe decir que la Policía Nacional del Perú no es la primera institución que se manifiesta sobre la posibilidad de brindar seguridad a Paolo Guerrero. Anteriormente, el ministro del Interior, Víctor Torres, se pronunció en la misma línea que Víctor Zanabria y señaló que el 'Depredador' "no tiene derecho" a dicha seguridad al no ser una autoridad.

"El ministro del Interior dijo que iban a ver el tema, pero dijo que recomendaba el tema de la seguridad privada. Claro, como Paolo no es una autoridad, no tiene derecho. Eso fue lo que nos dijo", declaró anteriormente.

De esta manera, además del Mininter, ahora la Policía Nacional del Perú, a través de su comandante general Víctor Zanabria, descarta que Paolo Guerrero vaya a recibir seguridad. Y es que, a pesar de las amenazas en su contra, no le corresponde este resguardo.