Paolo Guerrero, firme en su decisión de rescindir con César Vallejo: "Ha primado la vida de mi familia"

El aún futbolista de la Universidad César Vallejo (UCV), Paolo Guerrero, emitió un comunicado ante las recientes amenazas hechas con su familia y reafirmó que su decisión de rescindir con el equipo trujillano busca garantizar el bienestar de sus seres queridos ante esta preocupante situación.

A través de sus redes sociales, el también llamado de 'Depredador' se pronunció públicamente este sábado 17 de febrero y recalcó que su deseo de dejar a los 'poetas' se debe a los mensajes que advertían que sus parientes estarían en peligro si se mudaba a Trujillo.

En esa misma línea, Paolo Guerrero se refirió a la posibilidad de que las extorsiones en su contra paren si desiste de su llegada a la César Vallejo. Al respecto, advirtió que no tiene garantía de que ello vaya a ocurrir.

Por esta razón, asegura que, sobretodo, debe proteger a sus familiares. No obstante, señaló que no está a favor de "transar con la delincuencia" para solucionar este lamentable episodio inseguridad ciudadana.

"No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y transar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento, debo proteger a mi familia", agregó el 'Depredador'.