Presidente del Poder Judicial: No se puede copiar el plan Bukele, pero sí se puede tomar algunos elementos

En entrevista con Exitosa, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo que si bien el Perú no puede copiar el Plan Bukele, debería considerar tomar ciertos elementos como el liderazgo en la lucha contra la criminalidad.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el juez insistió en que no se podría replicar exactamente dicha estrategia en nuestro país porque tendemos una realidad distinta a la de El Salvador.

"Mucho se ha satanizado este tema de Bukele. Si bien es cierto no se puede copiar porque son realidades distintas, sí se puede tomar algunos elementos", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el presidente del Poder Judicial se refirió a aquellos elementos que sí podría acoplar el Perú en su lucha contra la delincuencia.

Según indicó Javier Arévalo, estos deberían ser en liderazgo, recursos y el marco jurídico, pues considera que el país carece de un líder en materia de seguridad, así como también la PNP no tendría herramientas y normas que lo beneficien en este preocupante contexto.

"Por ejemplo, el liderazgo. No tenemos liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La asignación de recursos. No puede ustede combatir la delincuencia sin recursos. Nuestra Policía necesita recursos reconómico y otro marco legal. El policía, hoy en día, no se encuentra protegido en sus intervenciones para los enfrentamientos con la delincuencia. El policía teme intervenir", dijo.