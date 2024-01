'Mamanivideos': Abogado de Kenji Fujimori buscará anular condena contra su patrocinado ante el TC

En entrevista con Exitosa, el abogado de Kenji Fujimori, Elio Riera, adelantó que, tras la decisión del Poder Judicial (PJ) de ratificar la condena de 4 años y 6 meses de prisión suspendida contra su patrocinado por el caso 'Mamanivideos', acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para anular dicha sentencia y se declare la inocencia del excongresista.

Durante el diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', Riera Garro aseguró que existirían vacíos evidentes en la sentencia contra Kenji Fujimori, la cual fue tipificada como tráfico de influencias real agravado.

Para ello, explicó que primero presentarán un habeas corpus ante el Juzgado Constitucional para su análisis y, si en caso, es declarado como improcedente, acudirán a la sala Constitucional. Si esta situación se repite, optarán finalmente por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el abogado precisó que el hijo de Alberto Fujimori no fue ingresado a prisión debido a que la pena privativa que posee es menor a 5 años.

"No ha ido a prisión porque (...) se aplica una normativa por la cual, la pena privativa cuando es menor a 5 años, no correspondería que se vuelva efectiva (...) (ahora) Nos corresponde continuar esta batalla y vamos a demostrar en la vía constitucional para demostrar su inocencia y quede absuelto", indicó.

Finalmente, garantizó que, así como logró liberar al expresidente Alberto Fujimori, lo mismo sucederá con Kenji.

"Lo descarto categóricamente, eso no va a pasar. Así como me preguntaste, en algún momento, si el señor presidente iba a salir de prisión y te dije que estoy convencido, te lo garantizo (Kenji no volverá a prisión) en este momento, cuando uno realiza las cosas correctas y justas, lo vamos a lograr", aseveró.