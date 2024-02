Profesora de Madre de Dios podría perder su trabajo por cuidar a su hija en tratamiento de quimioterapia en Lima

En diálogo con Exitosa, Rosaura Luque Valeriano, quien es madre de una menor con cáncer, contó que podría perder su trabajo como profesora en Madre de Dios, así como también su seguro médico, ello debido a que se encuentra cuidando a su hija durante su tratamiento de quimioterapia que se realiza en Lima.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar, la docente indicó que solamente le dieron 15 días de permiso, por lo que tuvo que solicitar licencia sin goce de haber desde el año pasado.

"Soy una docente que trabaja en Madre de Dios. El año pasado mi hija fue diagnosticada con cáncer. Como soy docente solamente me dieron 15 días de permiso y tuve que pedir licencia sin goce de haber desde el año pasado. Como mi hijita recibe tratamiento solamente lo puede recibir en Lima. He sido obligada a pedir esa licencia porque el Ministerio de Educación no me respalda", declaró.