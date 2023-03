¿Qué es la Autorización Electrónica de Viaje de Canadá, quiénes la necesitan y cómo puede adquirirse?

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin lugar a dudas, Canadá es uno de los países más bonitos e interesantes para visitar. Su gran extensión de tierra, con una diversidad de climas y paisajes únicos, marcados por cordones montañosos espléndidos, sumado a la mezcla cultural que ha caracterizado a este país, con su variedad de lenguas, costumbres y tradiciones, lo vuelve un destino turístico casi obligatorio para todas aquellas personas que disfrutan viajar y conocer nuevas experiencias.

Su clima frío, sin embargo, lo vuelve difícil de visitar en cualquier época del año. Ubicado bien al norte del continente americano, durante los meses de frío suele verse afectado por la caída de nieve, las bajas temperaturas y los lagos y lagunas congelados. Por eso, nos acercamos a una de las mejores épocas para visitar este hermoso país. Los días comienzan a largarse en el hemisferio norte, el sol comienza a alojarse cómodamente y las temperaturas más elevadas abren un panorama alentador para los turistas.

Si estás leyendo esta nota mientras evalúas tu próximo destino de viaje, créeme que Canadá es una gran opción para ti. Sean unas vacaciones que piensas realizar en pareja, con tu familia o un grupo de amigos, encontrarás en este país anglosajón una variedad de oferta turística para saciar todos los gustos y deseos que se presentan al momento de recorrer y descansar. Y si eres de los afortunados que pueden elegir visitar este país, algunas consideraciones previas.

En primer lugar, deberás contar con tu pasaporte o credencial oficial de tu país para salir al exterior al día. Esta necesidad que parece obvio no lo es, y muchas personas suelen encontrarse a poco de viajar sin los papeles básicos para hacerlo. En segundo lugar, y en particular si eres mexicano, deberás tener la Autorización Electrónica de Viaje. Si no sabes qué es esto, no te preocupes. En este articulo te brindamos detalles sobre qué es eTA Canadá y cómo puedes adquirirla de forma rápida y sencilla.

Todo lo que necesitas saber para viajar a Canadá siendo ciudadano mexicano

Antes de todo, lo primero que debes considerar es cómo vas a viajar hacia Canadá. Si lo realizarás en automóvil, en autobús, en barco - incluido un crucero - o en tren, no será necesario que cuentes con la Autorización Electrónica de Viaje (eTA, por sus siglas en inglés). Esta únicamente es solicitada para los ciudadanos mexicanos que decidan viajar a Canadá en avión.

Con este documento, las personas oriundas de la tierra del chile y el tequila van a poder recorrer el país vecino de los Estados Unidos durante seis meses. Esta credencial, que podrás adquirir de forma digital, autoriza a viajar por diversos motivos, sean turísticos, de negocios, para visitar a un familiar, o por razones de tránsito, es decir, para continuar tu ruta a otro país. Esto último es importante: si viajas por ejemplo a Europa pero tu vuelo realiza una escala en cualquier ciudad de Canadá, será necesario que saques tu tarjeta eTA.

Estas autorizaciones tienen una vigencia de hasta 5 años, por lo cual te durará el tiempo suficiente para visitar más de una vez a Canadá. Adquirirla es bastante sencillo: puedes hacerlo con una computadora o desde un teléfono móvil en cualquier sitio con una conexión a internet. Deberás completar un formulario con determinados datos personales, como número de identificación, pasaporte, correo electrónico, entre otros, y luego realizar un pago.

El pago para adquirir la Autorización Electrónica de Viaje puedes hacerlo de manera virtual a través de una tarjeta de débito o crédito. Una vez que hayas realizado el abono, recibirá en tu casilla de mail la credencial para poder viajar. En definitiva, Canadá está tan sólo a unos clicks de distancia.

