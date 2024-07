Rafael López Aliaga sobre denuncia contra concesionaria de Línea 2: El documento firmado con MTC no se respetó

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció con respecto a la denuncia emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en contra de concesionaria encargada de la construcción de Línea 2 del Metro de Lima, señalando que el documento que firmó la comuna limeña con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "no se ha respetado".

La autoridad edil afirma que, en tal acuerdo, se requerían garantías "por escrito" de parte de la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, indicando que tras 13 meses de trabajo, debían retirarse. Sin embargo, eso no ha ocurrido, por lo que se presentó la denuncia penal en contra de la referida concesionaria.

En la conferencia de prensa brindada por el burgomaestre, López Aliaga afirma que considera una falta de respeto que la concesionaria no cumpla con entregar lo solicitado. En tal sentido, indicó que las funciones del consejo Metropolitano es "respetar al ciudadano", y que eso no se ha hecho en anteriores gestiones.

"Yo como alcalde tengo que proteger a la ciudad. En cualquier parte del mundo un contratista que no cumple plazos, tiene penalidad. No ha querido firmar", alegó.

En otro momento, indicó que la concesionaria debe "informar bien", porque según él no han cumplido con los requisitos "Todo el plan de desvíos, la Municipalidad tiene que tenerlo ingresado oficialmente", aseveró. De igual manera, insistió en que se debe entregar por escrito un documento en el que garanticen la culminación del trabajo por trece meses, puesto a que él no les cree.

El alcalde también cuestionó la falta de una 'marcha blanca' previa al inicio de las actividades en torno a la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro, la cual ha generado congestión vial en la zona. Asimismo, señaló que dicha medida significa un maltrato a la gente.

"Siempre hay una marcha blanca, a la gente no se le maltrata como se está haciendo. En la marcha blanca no se rompe nada, se le orienta a la gente por 30 días para que no se vea un desorden. Es un caos tremendo, no han coordinado nada. Por eso pedimos cinco días", indicó a los medios en su conferencia.