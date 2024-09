Rechazan propuesta de restringir tránsito de motos lineales: "Perjudicará a ciudadanos de bien"

José Luis Huamán, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, rechazó la medida sugerida por el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, quien planteó restringir el tránsito de motos lineales para combatir la delincuencia en su distrito. Dicha medida, según la autoridad municipal, sería una estrategia clave para reducir los índices de criminalidad en los distritos de Lima Norte.

En diálogo con Exitosa, Huamán sostuvo que la medida afectaría gravemente a muchos ciudadanos de bien que dependen de las motos como su principal medio de transporte para ir al trabajo. Asimismo, subrayó que la mayoría de motociclistas no utilizan estos vehículos livianos para delinquir.

"Las medidas de prohibición nunca han sido un buen resultado en ningún país, ni en ninguna ciudad y continente, puesto que causa un prejuicio en la ciudadanía en general. La mayoría de ciudadanos que se movilizan en motocicleta no es por un tema de delincuencia ni por libertinaje, sino un tema de necesidad. El alcalde al ejecutar esta medida, va a perjudicar a varios ciudadanos de bien", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, afirmó que, en lugar de prohibiciones drásticas, el gremio de motociclistas están dispuestos a colaborar con las autoridades como la Policía Nacional del Perú (PNP), proponiendo el empadronamiento de los usuarios que usan estos medios de transporte para combatir la inseguridad.

"Nosotros no vamos apoyar que se nos prohíba la libre circulación por el hecho de que estamos en estado de emergencia (...) Nosotros estamos dispuesto a reunirnos con las autoridades pertinentes, para solucionar los problemas de inseguridad , estamos dispuestos al empadronamiento", agregó.

En horas de la mañana del día 30 de septiembre, el alcalde de Los Olivos, planteó una normativa un poco polémica para reducir la criminalidad en el distrito que lidera. El burgomaestre propuso que se prohíba la circulación de las motos lineales en los distritos donde se haya dictado el estado de emergencia.

"Es polémico, pero legítimo, sobre todo sabiendo la violencia criminal que azota al país. No podemos decir que no procede o que violentamos derechos fundamentales. Si no tomamos el toro por las astas, vamos a vivir situaciones similares a las de Ecuador o El Salvador", subrayó.