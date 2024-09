Alcalde de Los Olivos propone restringir circulación de motos lineales en todos los distritos en estado de emergencia

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, planteó una medida poco ortodoxa para librar de la delincuencia a su distrito. El burgomaestre propuso que se restrinja el uso de motos lineales en zonas que se encuentren incluidas en el estado de emergencia. Ello, según la autoridad, apoyaría en enfrentar la ola criminal que afecta a todos los distritos de Lima Norte.

Pese a que reconoció que la medida podía ser tomada de manera polémica, recordó la lucha contra la violencia criminal es prioridad. Recordó asimismo que la mayoría de los delitos cometidos son en moto. Empero, reconoció que la medida puede coactar con la libertad de tránsito de las personas y sus facilidades para desplazarse.

Según lo expuesto por Castillo, el 50% de los robos son cometidos con este medio de transporte, por lo que, si existe una restricción en el uso de las motos, podrán disminuir de manera dramática los índices de delincuencia. Empero, resaltó que la medida sería temporal y que deberá estar complementada con un sistema de empadronamiento de motoristas.

En ese mismo orden de ideas, recalcó que la necesidad de un marco normativo que esté a cargo de municipalidades es imperiosa, por lo contrario, por el momento, el empadronamiento se especializará en darle prioridad a los motociclistas dedicados al servicio delivery.

"No podemos decir que no procede o que violentamos derechos fundamentales. Si no tomamos el toro por las astas, vamos a vivir situaciones similares a las de Ecuador o El Salvador", recalcó el funcionario. Vale resaltar que la medida propuesta por el alcalde de Los Olivos, sería vigente por los 60 días que dure el estado de emergencia en los distritos.