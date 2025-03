Rectora de UNMSM sobre pensión para ingresantes: "¿A un padre pagar S/100 para todo un ciclo le puede afectar?"

En entrevista exclusiva con Exitosa, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, cuestionó si el pago de S/100 para todo un ciclo podría afectar el bolsillo de los padres de familia. Ello tras plantear la posibilidad de que los ingresantes de colegios particulares den una pensión.

La rectora de la 'Decana de América' llegó al programa 'Hablemos Claro' criticando los recientes cuestionamientos que se desataron luego de que planteara en el Consejo Universitario de la UNMSM que los ingresantes de colegios privados paguen una pensión para sus estudios en la reconocida casa de estudios.

En ese marco, Jeri Ramón trató de respaldar su opinión asegurando que los jóvenes que provienen de "escuelas particulares tienen mayor oportunidad de ingresar a San Marcos porque sus padres tienen la posibilidad de pagar un profesor que los nivele, tener un tutor, algo que no ocurre con un alumno del pueblo".

"Y ahora, si están ingresando mayor cantidad de alumnos de colegios privados, ¿por qué no pensar que se le podría cobrar?", cuestionó la rectora de la UNMSM, a la vez que resaltaba que entendía que hay colegios particulares de clase A, B, C, D, pero agregó que el Estado solo subvenciona a la universidad con un 55%.

"¿De dónde sale el resto? Del esfuerzo de la universidad. (...) Yo no hago diferencias, digo que hay un sector que tiene oportunidades y otro que no, pero entiendo que hay colegios pequeños que pagan S/100 u S/80, pero hablemos de la realidad. Yo creo que ¿a un padre pagar S/100 todo un ciclo le puede afectar?" , señaló en diálogo con Exitosa.

Seguidamente, la rectora de San Marcos señaló que su propuesta solo queda como "un comentario", asegurando que ella no legisla, ya que para que se establezca el pago de la pensión de ingresantes de colegios privados primero deberían modificar la Ley Universitaria que "no se hace de la noche a la mañana". Asimismo, pidió que como así, la educación hoy es gratuita "deberían tener obligaciones".