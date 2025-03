"¿Por qué no?": Rectora de UNMSM ratifica postura a favor de pensión para ingresantes de colegios privados

En diálogo con Exitosa, la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, señaló que la pensión para ingresantes de colegios privados fue solo un comentario. Sin embargo, ratificó su postura a favor de dicha medida.

En conversación con Nicolás Lúcar, la rectora indicó que los alumnos de colegios privados tienen mayor oportunidad de ingresar a la UNMSM, debido a que sus padres pueden pagar un profesor privado que les nivele, algo que no ocurre con un "alumno del pueblo".

"¿Por qué los chicos de los colegios privados tienen mayor oportunidad de ingresar? Porque sus padres pueden pagar un profesor que les nivele, pueden tener un tutor. Lo que no ocurre con un alumno del pueblo. Si eso es así, y están ingresando mayor cantidad de alumnos de colegios privados, ¿Por qué no pensar que se le podría cobrar?", declaró.

Asimismo, Jeri Ramón cuestionó si el pago de S/100, por todo un ciclo, podría afectar al bolsillo de los padres de familia. No obstante, dejó en claro que solo hizo un comentario y que, para realizarlo, se tendría que modificar la Ley Universitaria.

"Hay un sector que tiene oportunidades y hay un sector que no tiene oportunidades, pero también entiendo que hay colegios muy pequeños donde se paga 100 soles o 80 soles. ¿A un padre pagar 100 soles para todo un ciclo le puede afectar? (...) Yo he hecho un comentario. En primer lugar, yo no legislo. Porque para eso tendría que modificarse la Ley Universitaria", añadió.