"¿Cómo pretende?": Increpan a rectora de UNMSM por plantear pensión para ingresantes de colegios privados

En entrevista con Exitosa, Giannina Miranda, representante del Colectivo Educar con Libertad, cuestionó a la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, por plantear pago de pensión para ingresantes de colegios privados.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Miranda explicó que los estudiantes asisten a colegios particulares debido a la poca oferta académica en las instituciones públicas. Además, recordó que muchos de estos centros educativos también cuentan con pensiones muy bajas que los padres de familia logran pagar a base de mucho esfuerzo.

"No sé dónde, en qué contexto está la doctora Jeri, pero la educación privada está para cerrar la brecha en educación. Tenemos escuelas privadas con pensiones muy bajas. (...) En el sector público no hay oferta académica porque si todo fuera gratis genial, pero en nuestro no lo es", declaró para nuestro medio.