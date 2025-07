Ministro de Transportes sobre el plan 'potencia mundial': "No puede ser si es que no respeta el procedimiento"

Luego de la respuesta institucional que dio esta mañana su cartera al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, hizo lo propio desde la región Loreto y haciendo énfasis en una de las principales promesas de campaña que hizo en 2022.

Como se recuerda, este último fin de semana, el burgomaestre criticó públicamente al representante del Ejecutivo, acusándolo de "politizar" su proyecto del Tren Lima - Chosica.

Desde el oriente peruano, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó que López Aliaga iba a convertir a Lima en una "potencial mundial". Sobre esta figura y con más de tres años en el cargo, Sandoval Pozo cuestionó el mal manejo que viene llevando a cabo el actual alcalde capitalino sobre el caso en cuestión.

"Él habló de que Lima sería una 'potencia mundial', pero no puede ser una potencia mundial si es que no respeta el procedimiento, si es que no moderniza todo lo que significa la infraestructura", mencionó.