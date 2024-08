Reintegro 2 del Fonavi: ¡Atención! Entérate si existe fecha límite para cobrar tu dinero

El pasado 27 de agosto arrancó el pago del grupo que forma parte del Reintegro 2 de los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Tras su inicio, algunas dudas han surgido para los beneficiarios que recibieron y recibirán su dinero en el Banco de la Nación. Asimismo, Eduardo Gaytán, vocero de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, dio detalles sobre la entrega del dinero

Actualmente, ya se encuentra disponible para que, quienes estén en alguna de las listas correspondientes al Reintegro 2, puedan acceder a su dinero. El primer grupo, cuya habilitación se dio desde el 25 de abril del corriente.

Por su lado, los 207,407 aportantes que recibirán su dinero incluirán personas con enfermedades graves, terminales, personas con discapacidad y los herederos de aportantes que hayan perecido.

El vocero de la Comisión Ad Hoc del Fonavi señaló para Exitosa que, si la persona se encuentra plenamente identificada, seleccionada en alguno de los grupos, es decir, que cumple con todas las características necesarias para el grupo, su pago está asegurado en cualquier agencia del Banco de la Nación, en cualquier parte del Perú.

"Invocarles a los fonavistas que, no es necesario que vayan hoy día mismo o mañana, indicarles que ese dinero está en el banco, no tiene fecha de caducidad y pueden ir la próxima semana, de acá a un mes. Su dinero no se va a mover", comentó para este medio.