Ministro del Interior se compromete a reducir cifra de 6 muertes al día: "No es una labor tan fácil"

Para nadie es un secreto que el Perú atraviesa por una de las crisis más graves en materia de seguridad en toda su historia republicana. En los últimos meses, el sicariato y la extorsión han crecido exponencialmente generando que la cifra de fallecidos supere los 1200 en lo que va de este 2025.

Transportistas, empresarios, emprendedores y otros sectores de la sociedad sufren a diario las amenazas por parte de delincuentes quienes les exigen el pago de un cupo para que puedan trabajar sin que atenten contra su vida.

Debido a la inseguridad que se vive en gran parte del país, el ciudadano de a pie exige acciones inmediatas del gobierno de Dina Boluarte para frenar la criminalidad. Sobre ello, el ministro del Interior, Carlos Malaver se comprometió a recordar la cifra de muertes diarias que actualmente registra el país la cual asciende a 6.

En primer lugar, el titular del Mininter dejó en claro que esta no será una labor sencilla ya que se ha encontrado con diversas dificultades desde que asumió el cargo. Uno de ellos es la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú lo cual complica la ejecución del plan que tiene el gobierno con el que se busca recuperar la paz en el país.

"Me comprometo a reducir esa cifra de 6 en lo que dure el gobierno. Esta no es una labor tan fácil porque tenemos que acortar brechas y en el camino también tenemos que luchar a la interna con una gente que nos juega en contra. De que me vale aplicar una buena estrategia si tengo algunos fallidos dentro de la institución", indicó en charla con Panamericana.