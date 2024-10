Reniec descarta tajantemente que su base de datos haya sido filtrada por hacker: "Es información falsa"

El hackeo al sistema de seguridad de Interbank ha generado un gran revuelo en redes sociales donde otros usuarios han publicado pantallazos con supuesta información perteneciente a otras entidades. Por ejemplo, sobre el mediodía de este jueves 31 de octubre, un supuesto ciberataque se habría dado a la base de datos de Reniec exponiendo información de miles de peruanos en las plataformas virtuales.

Ante ello, el organismo gubernamental respondió rápidamente mediante un comunicado en el cual descartaba tajantemente dichas versiones. El pronunciamiento indica que su seguridad cibernética no fue vulnerada en ningún momento y que todo lo mostrado es completamente falso.

A su vez, Reniec hizo un llamado a la población y a la prensa en general a no dejarse guiar por este tipo de publicaciones que solo exponen información inexacta o carente de veracidad.

"La información es falsa, la base de datos no ha sido vulnerada, la imagen que circula en redes sociales tiene rubros que no se contemplan en el registro de nuestra entidad. Invocamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse sorprender por información falsa", indicaron.