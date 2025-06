Ruth Luque tuvo inconvenientes en el nuevo Jorge Chávez: "Me cancelaron el vuelo y ni siquiera me comunicaron"

Para nadie es un secreto que el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez ha generado decenas de inconvenientes en los miles de usuarios que ya utilizaron sus instalaciones. Otra de las perjudicadas fue la congresista Ruth Luque quien fue víctima de la falta de organización que abunda en este mencionado terminal.

En diálogo con Exitosa, la integrante de Nuevo Perú aseguró que, como tantos otros ciudadanos, tuvo que quedarse sin llegar a su destino luego que su vuelo fuera cancelado sin previo aviso por parte de la aerolínea.

Según la propia Ruth Luque, recién se enteró de este impase al llegar al nuevo Jorge Chávez. Además, indicó que tuvo que salir casi 4 horas antes de su domicilio para poder llegar a tiempo al aeropuerto.

"De nada sirve poner tu queja en el libro de reclamaciones porque no tiene sentido. En mi caso me cancelaron el vuelo y ni siquiera me comunicaron, yo me enteré en el aeropuerto. Mi vuelo era 7:55 y tuve que salir de mi casa casi a las 4:30 de la mañana", indicó.

En esa misma línea, la integrante del Congreso de la República lamentó que hayan miles de pasajeros que diariamente se vean perjudicados por la improvisación total que se vive en el nuevo Jorge Chávez.

Gracias a su experiencia personal, la parlamentaria aseguró que no hay personal suficiente que pueda guiar a los usuarios a poder llegar a sus respectivos vuelos. Además, precisó que gracias al desorden se forman largas colas que terminan incomodando aún más la experiencia de los pasajeros y, por último, lamentó que el gobierno de Dina Boluarte no hay tomado las precauciones necesarias para evitar esta larga lista de dificultades.

"Yo puedo dar fe del malestar que tiene la población porque hay mucha desinformación no hay personal que explique, aclare u oriente. El tema del acceso es sumamente largo. No se puede calcular el tiempo que te vas a demorar, pasar las múltiples colas y si tu vuelo fue cancelado, la empresa no te informa de manera oportuna. Me parece gravísimo que a pesar de tanto anuncio, no se hayan previsto cuestiones claves", añadió.