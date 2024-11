¡Se unen al paro! Mineros artesanales acatarán protesta en días de APEC ante posible anulación de Reinfo

07/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Máximo Franco Becker, indicó que continuarán trabajando pase lo que pase con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Este mismo reafirmó su posición y enfatizó en que no dejarán los cerros y que se unirán a las manifestaciones de mediados de noviembre durante la cumbre APEC 2024.

¿Mineros participarán de protestas durante APEC?

El representante del sector minero informal indicó que se acogerán a las manifestaciones durante los días en que se desarrollará el Foro APEC 2024, incluyéndose dentro de las protestas contra la inseguridad para el Gobierno de Dina Boluarte. Ello en el marco de distintas opiniones respecto a la ampliación del tiempo o de su cancelación.

"Desde aquí le decimos al Gobierno, le decimos al ministro, no porque anulen la REINFO, vamos a dejar de trabajar. Nosotros vamos a trabajar, sí o sí. No vamos a dejar los cerros, y si tenemos que coimear, pagar, vamos a hacer eso", comentó.

El representante de los mineros resaltó que, pese a que se tome o no una decisión favorable o no respecto a su sector, ellos no se retirarán "de los cerros" y continuarán con su labor de extracción. Empero, indicó que existirá una diferencia sustancial y es que de no ser parte más del REINFO, lo que cambiará es que ya no estarán pagando impuestos.

"Nos vamos a morir de hambre, no vamos a dejar los cerros, eso le decimos categóricamente al Gobierno. La única diferencia es que ya no vamos a pagar impuestos. Nosotros vamos a ir sí a la protesta nacional, el 11, 12, 13 y 14, de este mes ", argumentó.

¿Qué está pasando con el REINFO?

Horas previas al debate que verificaría una nueva prórroga para el REINFO, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana González, presentó una cuestión previa, que fue aprobada por el grupo de trabajo, con el fin de que retorne a la secretaría técnica. Ello espera dar un mayor debate aumentado al predictamen anunciado por el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

Vale resaltar que este documento, que busca la extensión de la vigencia del REINFO, cuyo plazo termina el 31 de diciembre de 2024, fue elaborado con la participación de asesores de la misma Comisión. Con ello, se busca que se extiendan otros 24 meses adicionales, es decir, hasta 2026 y que se ajuste cuando entre en vigor la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, cuya propuesta desde el Ejecutivo no ha llegado al Congreso.

De este modo, se pudo conocer que el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Máximo Franco Becker, advirtió que de no aprobar la extensión del REINFO, se verán obligados a participar de las marchas anunciadas para el 12, 13 y 14 de noviembre, durante la realización del Foro APEC 2024.