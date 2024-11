Ministro de Trabajo insta a los peruanos a no marchar durante APEC: "Nos pone en vitrina"

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, instó a los peruanos a no marchar durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima y aseguró que este evento pone al país en la "vitrina del mundo".

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que la presencia de inversionistas en el Perú tendrá un impacto positivo en diversos sectores económicos como la pesca o la minería.

Por otro lado, Daniel Maurate apuntó que el aumento de la remuneración mínima vital aún no ha sido discutido en el Consejo de Ministros.

El presidente de la Cámara de Comercio de Chancay (CCCH), Jaime Noriega, informó que solo 11 de los 21 países miembros del Foro de Cooperación Asia Pacífico han confirmado sus asistencia al encuentro que se desarrollará en Lima desde este 10 de noviembre.

Por su parte, el exjefe del gabinete de asesores, Luis Herrera, indicó que el Gobierno demuestra debilidad política al no poder garantizar la seguridad del presidente de China, Xi Jinping, para que viaje a Chancay a inaugurar el megapuerto.

"(¿Hay precedentes?) No, es inédito. (...) El hecho de no poder hacerlo es porque hay una apreciación de los equipos de seguridad de los mandatarios que les han señalado que no es seguro ni se puede garantizar que si vienen a Chancay no haya paralización de carreteras, violencia o reclamo contra el gobierno", dijo en Exitosa.