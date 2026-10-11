Arzobispado de Lima ofrece misa por salud del papa León XIV tras anuncio de cirugía pulmonar

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Arzobispado de Lima anunció que se unirá a las oraciones por la pronta recuperación del papa León XIV, quien comunicó que será sometido a una intervención médica en los próximos días para removerle un nódulo localizado en el pulmón.

A través de sus redes sociales, la institución católica invocó a los fieles a elevar sus plegarias por la salud del Pontífice. El pedido se realiza en el marco del mes morado y estará dirigido al Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de devoción religiosa en el país.

"Pedimos al Señor de los Milagros por su pronta recuperación", señaló el Arzobispado de Lima al informar sobre la misa especial que se celebrará en honor al Santo Padre.

Misa en Las Nazarenas

La ceremonia religiosa se realizará este domingo 11 de octubre a las 11:00 a. m. en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima.

El templo es uno de los principales puntos de encuentro de los fieles católicos durante octubre, mes en el que se desarrollan actividades vinculadas al Señor de los Milagros. La misa permitirá que los asistentes expresen su cercanía con el líder de la Iglesia católica ante la intervención que afrontará.

El Arzobispado convocó a la comunidad católica a acompañar espiritualmente al Pontífice mediante la oración. La institución no informó si se realizarán otras celebraciones o actos religiosos por la salud del papa en los próximos días.

Papa anunció intervención

El papa León XIV comunicó este domingo 11 de octubre, durante la celebración del ángelus en el Vaticano, que decidió someterse a una operación para retirar un nódulo pulmonar detectado en una etapa inicial.

"He decidido operarme", expresó el Santo Padre al referirse al procedimiento que deberá realizarse próximamente. Según informó, durante los últimos días fue sometido a exámenes médicos y los especialistas de la Santa Sede le recomendaron la intervención como una medida para resguardar su salud.

La información difundida señala que el nódulo se encuentra en una fase inicial. No se han brindado mayores detalles sobre la fecha exacta de la cirugía, el hospital donde se realizará ni el periodo de recuperación previsto.

Oraciones por recuperación

El anuncio ha generado mensajes de respaldo de distintas comunidades católicas. En Lima, la decisión de ofrecer una misa en Las Nazarenas busca reunir a los fieles en una jornada de oración por el Pontífice.

La Iglesia local pidió mantener al papa León XIV en las intenciones de los creyentes durante los días previos a la intervención. La ceremonia de este domingo será una de las primeras muestras públicas de acompañamiento desde la capital peruana.