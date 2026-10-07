Congreso entregará Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al papa León XIV

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República acordó -por unanimidad- otorgar la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al papa León XIV con motivo de su visita oficial al Perú, en noviembre próximo.

La decisión del grupo de trabajo parlamentario que preside Miguel Torres (Fuerza Popular) fue adoptada en su sesión de instalación, llevada a cabo el martes 6 de octubre.

Reconocimiento a manera de respeto y gratitud por su legado en el Perú

En su disertación ante el Consejo, el también vicepresidente de la república señaló que el reconocimiento expresa el respeto y la gratitud del Parlamento y del pueblo peruano hacia el santo padre; además, de reafirmar los lazos históricos y espirituales que unen al Perú con la Santa Sede.

Asimismo, destacó que la visita del sumo pontífice representa un acontecimiento de profundo significado espiritual y social para millones de peruanos y una oportunidad para promover la unidad, la esperanza y el compromiso del Estado con los más vulnerables.

"Desde el Congreso de la República esperamos con profunda fe y esperanza la llegada del papa León XIV. Su visita nos convoca a la reflexión, al encuentro y a la unidad, especialmente en estos tiempos difíciles que atraviesa el país, donde su mensaje de paz y reconciliación es más necesario que nunca", mencionó.

¿Dónde serán las misas que ofrecerá el papa León en el Perú?

Como se recuerda, el papa León XIV estará en el Perú del 11 al 16 de noviembre y la santa misa que ofrecerá en Lima será el lunes 16 en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el esperado encuentro volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El 13 de noviembre ofrecerá una misa en Pimentel, región Lambayeque, el día siguiente hará lo propio en explanada de Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

El domingo 15 de noviembre, la Videnita de Pucallpa será la sede del acto litúrgico que congregará aproximadamente a más de 40 000 fieles, más las comitivas nacionales e internacionales. Asimismo, en Cusco estará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Vale recordar que, la visita de Robert Prevost significará la tercera presencia de un santo padre en nuestro país, luego de Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).