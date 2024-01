Sergio Tarache: "Vamos a exigir cadena perpetua para ese desgraciado", afirma madre de Katherine Gómez

En declaraciones para Exitosa, la madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare, aseguró que los familiares y amigos de su hija exigirán que el feminicida Sergio Tarache reciba cadena perpetua por el crimen cometido contra la joven mujer.

Las manifestaciones realizadas este martes 30 de enero, por Machare, se realizan en el marco de extradición del feminicida Sergio Tarache, quien huyó a Colombia hace 10 meses luego de asesinar a su expareja.

"He venido con mi familia, amigos y conocidos de mi hija, me están esperando para exigir justicia, vamos a exigir la cadena perpetua para ese desgraciado", dijo a nuestro medio.

De tal modo, se conoció que la madre de la víctima del feminicida confeso, Katherine Gómez, asistió hasta la sede de la Dirección de Aviación Policial en el Callao, ya que allí llegará Tarache, tras haber fugado a tierras colombianas.

Según declaró la señora Cinthya Machare, con la extradición de Sergio Tarache a Perú, siente "un poco de alivio" debido a que enfrentará la justicia peruana, sin embargo, tan ella como sus allegados exigen que se dicte cadena perpetua al asesino de su hija que falleció con tan solo 18 años.

Cabe mencionar que, la madre de Katherine Gómez, realizó un viaje hasta Colombia cuando aún se evaluaba la extradición del feminicida, por lo que se mostró agradecida con las autoridades colombianas, ya que la apoyaron en el caso de su hija.

"Hoy se ve que me cumplió Colombia, yo tengo mucho que agradecer a Colombia, me abrieron las puertas de su país, me brindaron apoyo y respaldo, gracias a ellos es que se está culminando la extradición antes de lo previsto", agregó la madre de Katherine Gómez.

Asimismo, agregó que al momento en que vea a Sarache, le gustaría preguntarle los motivos del cruel asesinato de la joven que fue quemada viva la noche del sábado 18 de marzo del 2023 en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

"Yo siento mucho rencor, no siento ira no siento cólera, siento mucho rencor porque me arrebató a mi hija de una forma muy cruel y esa pregunta que yo le voy a hacer va a ser una interrogante para él y para mí. ¿´Por qué hacerle tanto daño, por qué lastimarla de esa manera? Ella no le hizo nada", manifestó Machare.