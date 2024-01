Sergio Tarache: Así fue la salida del feminicida para ser trasladado hasta el Perú

La Policía Nacional del Perú informó la mañana de este martes 30 de enero que el feminicida de Katherine Gómez, Sergio Tarache Parra, partió hacia la ciudad de Leticia (Colombia) como parte del proceso de extradición en su contra.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, las fuerzas del orden informaron que junto al culpable de la muerte de la joven de 18 años está siendo trasladado otro ciudadano extranjero, identificado como Javier Orley Flores Castro.

Junto a Tarache Parra, llegará al Perú el joven colombiano que también atraviesa un proceso de extradición solicitado por las autoridades nacionales por haber incurrido el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Según se precisó, serán trasladados mediante la ruta aérea Leticia - Iquitos, Iquitos - Lima.

Desde la Base Aérea de Antinarcóticos de la Policía de Colombia, partió el feminicida de Katherine Gómez junto a Flores Castro. Ambos estarían acompañados de una comitiva de 11 integrantes de la PNP, enviada por el Gobierno del Perú.

"No solamente está viniendo Tarache, estamos trayendo a otro criminal de tráfico ilícito de drogas que no pudo ser recogido las dos veces anteriores por una situación violenta que él generó (...). Si no lo extraditamos está vez, se caía porque era la tercera y hubiese salido en libertad", informó el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.