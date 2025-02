Shakira enfermó y canceló primer show en Lima: ¿Indecopi podría multar a organizadores del concierto?

En entrevista con Exitosa, el experto en Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, se pronunció respecto a la cancelación del primer concierto de Shakira en el Estadio Nacional de Lima y explicó si el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puede multar a los organizadores del evento.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', Delgado precisó que si bien Indecopi busca que se respeten los derechos del consumidor, se debe tener en cuenta que cuando se presentan casos fortuitos como el de la cancelación del primer concierto de Shakira por presentar problemas en su salud, no existiría responsabilidad administrativa, es decir, una multa para la productora encargada del evento.

" Lamentamos lo que ha ocurrido con Shakira, pero así suceden las cosas, somos seres humanos (...) En cuanto a la responsabilidad, hay una norma que es precisa (...) cuando se trata de casos fortuitos o de fuerza mayor que haya motivado que el proveedor no pueda cumplir, entonces en esos casos no hay responsabilidad administrativa en el sentido de una multa", declaró a nuestro medio.

Enseguida, remarcó que Indecopi podría aplicar algún tipo de sanción si es que se presentase algún tipo de incumplimiento en el trámite de licencias, autorizaciones o incluso faltas de pago. Sin embargo, lo sucedido con Shakira es una situación fortuita debido a un delicado problema de salud que, según se rumora, estaría padeciendo desde su arribo de Brasil.

"Son circunstancias diferentes. En un caso estamos hablando de falta de idoneidad (...) no se cumplió con el trámite de licencias, de autorizaciones, falta de pago (...) pero no es la misma situación que de pronto caiga un aluvión, haya un terremoto o se destruya el escenario. En este caso, Shakira se sintió mal, los médicos le dijeron que no podía, no estaba en condiciones de hacer una presentación", agregó.