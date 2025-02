Shakira: Fans de la cantante colombiana llegan hasta clínica donde está internada

Tras la cancelación del concierto de Shakira, los fanáticos de la cantora colombiana acudieron hasta la sede de la Clínica Delgado para brindar su apoyo. La autora de Waka Waka, permanece en el centro médico por dolencias estomacales presuntamente causadas por la ingesta de comida peruana.

Un grupo considerable de los amantes de la música de la cantautora, dejaron las colas en los alrededores del Estadio Nacional y llegaron hasta la Calle General Borgoño para dar arengas de apoyo a la artista.

Con pancartas, polos alegóricos, y mucho entusiasmo, personas de todas las edades permanecían en los exteriores del lugar para brindar su soporte a Shakira. En la fachada del centro de salud se encontraban además móviles que pertenecerían a la empresa productora "A23 Live Entertainment".

Como es de conocimiento público, Shakira dio a conocer mediante su cuenta de Instagram la cancelación de su concierto debido a un "cuadro abdominal" que la había obligado a una inesperada hospitalización.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (16 de febrero) (...) Estoy muy triste de no poder subir al escenario hoy. He estado con una gran emoción e ilusión de ver a mi querido público peruano", publicó en su cuenta.