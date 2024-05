Sigrid Bazán se casó con empresario Fabrizio Iparraguire: Así fue su lujosa boda

En un evento lleno de lujo y alegría, la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, contrajo matrimonio con el empresario y personal trainer Julio Fabrizio Iparraguire. La celebración, marcada por la elegancia, se convirtió en el centro de atención mediática, a pesar de la notable ausencia de otros parlamentarios.

La boda de Sigrid Bazán y Julio Fabrizio Iparraguire se celebró en un escenario fastuoso, digno de una pareja que ha capturado la atención del público y la prensa.

La ceremonia fue un reflejo de su amor y compromiso, y aunque la lista de invitados incluyó a muchas personalidades destacadas, ningún otro parlamentario asistió al evento. Esta ausencia ha generado especulaciones sobre la falta de invitaciones a sus colegas del Congreso.

La noticia del matrimonio de Sigrid Bazán no sorprendió a sus seguidores más cercanos. En julio del año pasado, durante una entrevista con Nicolás Lúcar para su canal de YouTube, la congresista mostró su lujoso anillo de compromiso y confirmó que su pareja le había pedido la mano hace algún tiempo.

A pesar de la emoción con la que compartió la noticia, Sigrid Bazán prefirió mantener en reserva la fecha exacta de la boda, lo que mantuvo a sus seguidores expectantes hasta el día del evento.

Durante la misma entrevista, Sigrid Bazán también habló sobre sus planes a futuro, expresando su deseo de convertirse en madre en algún momento, aunque aclaró que por ahora su enfoque principal es su trabajo.

"Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad, lo he pensado mucho", declaró, mostrando una actitud abierta pero reservada sobre su vida personal.