Representantes del transporte interprovincial se reunieron con el ministro del Interior por bloqueos de carreteras

Este lunes 7 de julio, un grupo de representantes de los transportistas interprovinciales se reunió con el ministro del Interior en su sede en San Isidro para conversar sobre la problemática que se viene en el interior del país donde varias carreteras han sido bloqueadas por mineros informales e ilegales que exigen la ampliación del Reinfo.

Luego de haber sido atendidos por el titular del Interior, Carlos Malaver, Exitosa conversó con Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, para conocer más detalles de este encuentro que podría definir las dificultades presentadas en los últimos días.

De acuerdo a este dirigente, la respuesta del Ministerio del Interior ha sido más que satisfecha ya que el ministro parece haberse comprometido a solucionar estas problemas, pero sin el uso de la fuerza según exigió.

A su vez, Marchese aprovechó nuestras cámaras para enviar un mensaje a los cientos de conductores de buses interprovinciales y de carga pesada que se encuentran detenidos en las vías. Este pidió que no libre una lucha que no podrán ganar y que cuiden de su integridad antes que cualquier cosa.

"Hemos quedado satisfechos con su respuesta, pero no la podemos comentar. Hemos pedido que no se utilice la fuerza bajó ningún motivo, pero la vía debe quedar libre y me dirijo a mis hermanos mineros para que no peleen por algo que no les van a dar. A mis hermanos camioneros les pido un poco de paciencia porque esto se va levantar ya que no tiene razón de ser", indicó.