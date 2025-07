Perú debe autorizar proyecto de China y Brasil que conectará con nuestro país, señala excanciller

En las últimas horas, se conoció sobre la existencia de un magaproyecto liderado por los gobiernos de China y Brasil. Esta iniciativa se firmó este lunes 7 de julio la cual busca la evaluación de la construcción de un nuevo corredor ferroviario bioceánico que conectaría el territorio brasileño con el Océano Pacífico desembocando en el Megapuerto de Chancay.

Lo curioso de todo ello es que el gobierno peruano no estaría enterado de esta propuesta pese a que cruzaría todo nuestro territorio. Nadie del actual Ejecutivo habría participado de las conversaciones dadas antes de su anuncio.

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con el excanciller Javier González-Olaechea para conocer más detalles de lo que sería este proyecto de grandes proporciones. Según su conocimiento en el tema, un acuerdo de este tipo entre Brasil y China sería muy beneficioso para nuestro país el cual debería aceptar sin problema alguno.

Eso sí, el Estado debería poner las condiciones que sean necesarias las cuales también deben ser acatadas por chinos y brasileños.

En esa misma línea, el extitular de Relaciones Exteriores precisó que el Perú debería control en esta iniciativa y hasta participación en la ejecución de la misma ya que nuestro territorio contará con más de 1000 km de vía férrea.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, Javier González-Olaechea exhortó al Estado peruano poner condiciones en torno al proyecto ferroviario que buscan ejecutar los gobiernos de Brasil y China en nuestro territorio. "Dos personas no pueden decidir cruzar por... pic.twitter.com/0UiWRTIs6E

Por último, el excanciller señaló que este acuerdo no debe ser tema de incomodidad o molestia, sino de celebración ya que puede ser muy beneficioso para el país.

"Es un primer paso y no hay que alarmarse, más bien hay que festejarlo como una intensión ya que no es una decisión. Dos personas no pueden decidir entrar por la casa de un tercero, en este caso el Perú", finalizó.