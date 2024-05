¿Michelle Alexander tiene planes de filmar una película sobre Yola Polastri?

Michelle Alexander aparentemente está en proceso de desarrollar una película biográfica sobre Yola Polastri, quien recientemente ha experimentado serios problemas de salud luego de sufrir un infarto cerebral. La noticia fue corroborada por Carlos Cacho en 'América Hoy', quien mantiene una estrecha relación con la animadora de televisión, cuya trayectoria artística abarca más de cinco décadas.

En una comunicación con el programa 'América Hoy', Carlos Cacho compartió algunos detalles sobre la situación de Yola Polastri. El maquillador peruano mencionó que había estado en contacto con la productora Michelle Alexander para concertar una cita con Yola, ya que se planeaba realizar una película en su honor.

Sin embargo, las noticias que recibió no fueron alentadoras: Yola Polastri había sufrido un accidente al caer por unas escaleras y había perdido la visión, además de experimentar mareos y dificultades para caminar.

El hermano de Yola, Augusto Polastri, proporcionó más detalles sobre la condición de la animadora. Confirmó que la animadora se encuentra en la UCI, sedada y en proceso de recuperación tras sufrir un infarto cerebral.

Su hermano mencionó que no ha sido posible visitarla y que la comunicación es limitada.

"Tienen que esperar 4 o 5 días para que se desinflame todo. Esperemos buenos resultados. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada", agregó.