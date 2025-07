Dictan 18 meses de prisión preventiva a cuatro involucrados en el asesinato del suboficial Julio Calderón Díaz

07/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ordenó 18 meses de prisión preventiva para los cuatro involucrados en el asesinato del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Julio Díaz Calderón (24), quien fuera asesinado el pasado 12 de junio en San Juan de Lurigancho, en un fallido operativo contra la delincuencia.

Como se recuerda, un enfrentamiento entre los miembros del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) y los hampones identificados como Paul Galicia (efectivo policial), Elio Mundaca, Luis Córdova y Humberto Apayco, también dejó a otros tres agentes heridos, producto de la balacera suscitada en el asentamiento humano "Eduardo de la Pinela".

Acusados a las rejas

Tras permanecer bajo detención, los sindicados fueron investigados preliminarmente por la Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho como parte de las indagaciones por el delito de homicidio calificado, en contra del mencionado agente policial.

En ese sentido, la fiscal provincial Margarita Haro Pinto sustentó los graves elementos de convicción en contra de los imputados, incluyendo las pericias, registros domiciliarios y testimonios de quienes estuvieron en el lugar de los hechos. Una vez desarrollada la diligencia, el PJ accedió al requerimiento de la representante del Ministerio Público.

Cabe mencionar que, uno de los detenidos es un agente policial en actividad. Días después de ser detenido, Paul Galicia Chacón sostuvo que "no sabía que la víctima era también policía". A manera de defensa, mencionó que disparó contra los miembros del grupo GRECCO porque los estaban apuntando con su arma de reglamento y sin identificación alguna; no obstante, su versión no fue lo suficientemente sólida para impedir que no le dicten pena privativa de la libertad en su contra.

Deudos exigen justicia

Una de las familiares de la víctima lamentó lo ocurrido, exigiendo justicia por el asesinato del agente de 24 años. Asimismo, denunció una presunta falta de protección hacia los agentes enviados al operativo.

En esa línea, exigió explicaciones al coronel a cargo de los efectivos y también al propio Ministerio del Interior, ya que, habrían sido perpetrados sin chaleco de seguridad.

Desde la institución, señalaron que los agentes contaban con información de que los mencionados detenidos integraban una presunta banda criminal. Los sujetos intentaron evadir a la justicia, abriendo fuego hacia los efectivos, causando la muerte de uno de ellos. Sin embargo, no precisaron sobre si contaban o no con sus elementos de protección, tal como lo exige la ley.

De esta manera, los cuatro procesados pasarán sus días en prisión por causar la muerte de un efectivo policial del grupo GRECCO.