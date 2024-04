¡Reina LGBT! Wendy Guevara hace historia al compartir escenario con Madonna durante concierto en México

24/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Wendy Guevara se ha convertido en una de las influencers más populares de México y Latinoamérica, por lo que su éxito arrollador la llevó a compartir escenario con Madonna. La reina del pop invitó a la ganadora de 'La Casa de los Famosos' a participar en un segmento de su tercer concierto en la Ciudad de México (CDMX).

Desde hace varios días habían rumores de que la popular 'Carona' estaría formando parte del The Celebration Tour, lo cual más tarde fue confirmado por la misma Wendy Guevara en una Transmisión En Vivo.

La aparición de la influencer en el concierto de la 'Reina del pop' generó la euforia de sus fanáticos ya que ambas se saludaron con mucha energía, para luego sentarse en un las sillas sobre el escenario y calificar la pasarela y desempeño de la pasarela de sus bailarines mientras sonaba Vogue de fondo.

¿Madonna se molestó con Wendy?

No todo fue felicidad y algarabía durante el encuentro entre Wendy y Madonna, ya que se sabe que la influencer no habla inglés y la cantante no habla español, por lo que se vieron obligadas a comunicarse mediante mímica.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Wendy entró al escenario con mucha energía e intentó interactuar lo más posible con los bailarines, por lo que Madonna tuvo que jalarla y decirle que se siente para terminar la dinámica. Ante ello, varios fanáticos bromearon sobre el momento.

"Wendy se quería robar el show sin querer", "La amo pero andaba muy perdida", "Con esto espero que Wendy esté convencida que debe prepararse, imagina estar con Madonna y no poder interactuar con ella porque no sabes inglés", "Wendy, no era solo asistir, sino aprender la dinámica del show", expresaron los fans.

Nicola felicita a Wendy por estar con Madonna

Horas antes que Wendy asista al concierto de Madonna, Nicola Porcella comentó que estaba muy feliz por ella. Incluso contó que lo invitó para acompañarla, pero tuvo que rechazar la oferta porque tiene mucho trabajo.

"Qué perra mi amiga. Estoy muy feliz por ella. Hace un año estábamos en la casa con cosas que en la vida podríamos haber soñado. Uno tiene que alegrarse cuando le pasan cosas bonitas y ella está logrando muchas cosas. Se lo merece porque es una mujer muy trabajadora, noble y de buen corazón. No cualquiera se sube con Madonna", expresó.

Es así que, Wendy Guevara ha logrado convertirse en un ícono de la comunidad LGBT y figura influyente en México, lo que le valió su pase directo para subir al escenario con Madonna durante su concierto en México.