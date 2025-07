SJL: Trabajador se salva de morir luego del colapso de una antena de telefonía sobre una vivienda

Un inesperado suceso tuvo lugar este lunes 30 de junio en la urbanización Canto Rey en San Juan de Lurigancho. Resulta que un trabajador de telecomunicaciones se salvó milagrosamente luego que la antena de telefonía a la que le hacía labores de mantenimiento colapsara sobre una vivienda.

Sobre la tarde, Alexander Valle, subió a esta estructura, ubicada en el quinto piso de otro inmueble, para realizar trabajos de reparación y mantenimiento como estaba programado.

Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, la antena colapsó cayendo sobre otra vivienda dejando al trabajador colgado y con heridas de consideración. El fuerte ruido del impacto alertó a los moradores del dicha propiedad y a los transeúntes que se encontraban en las inmediaciones quienes también escucharon el pedido de auxilio de la víctima.

Gracias a su rápida acción, el hombre fue rescatado y llevado inmediatamente al Hospital de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, debido a la gravedad de su condición, tuvo que ser trasladado a una clínica donde ya se encuentra estable.

La propietaria del inmueble afectado se encuentra muy preocupada ya que hasta el momento nadie de la empresa responsable de esta antena se le acercó para verificar los daños ocasionados. Además, agradeció que ninguno de sus familiares haya resultado herido debido a lo fuerte del impacto.

"Sentí que era un terremoto porque toda la casa se movió y cuando salimos vimos al chico que pedía auxilio colgado de la antena. ¿Quién me va responder por todo esto? Hasta ahorita Entel no ha venido a decirnos nada, nosotros somos personas de la tercera edad y con tanto sacrificio hice este cuarto para mi familia", indicó la dueña de la vivida siniestrada a Panamericana.

Panamericana también conversó el coordinador de ingeniería de Risar Ingenieros, empresa encargada de los trabajos en esta estructura, indicando que su colapso se dio por la falta de mantenimiento en su base.

"Al parecer no le han dado el mantenimiento necesario en la base y no se le ha hecho las revisiones correspondientes ya que no se ha tomado información de los elementos metálicos que se encuentran en la infraestructura. De momento, se tiene que hacer una inspección total para dar con la razón del problemas", expresó el coordinador de ingeniería de Risar Ingenieros.