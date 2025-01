Sutep rechaza destitución automática de docentes sentenciados en primera instancia: Tienen derecho a defenderse

En entrevista con Exitosa, Gilmer Meza, secretario general de Sutep de Lima Metropolitana, aseguró que la ley de destitución automática de docentes sentenciados en primera instancia es inconstitucional por la vulneración del debido proceso.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, el representante gremial sostuvo que los profesores deberían de contar con la posibilidad defenderse hasta la última instancia. Sin embargo, aclaró que desde que son acusados de presunto abuso sexual o terrorismo son separados de la institución en la que se encuentran dictando clases.

"El profesor tiene derecho a defenderse hasta la última instancia, como en todo caso. El problema aquí no es si se debe de sancionar al profesor o no. El tema aquí es que si un profesor comete un delito, tiene que haber la celeridad en el proceso y sancionarle si corresponde. Sin embargo, no se puede hacer esto es primera instancia solo en el Magisterio Nacional", declaró para nuestro medio.