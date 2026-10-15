Accidente de bus que viajaba a Perú deja al menos cinco muertos y 64 heridos en la Panamericana

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente de autobús en la vía Panamericana, en Colombia, dejó cinco personas fallecidas y 64 heridas durante la madrugada de este jueves. El vehículo cubría una ruta internacional hacia Perú y volcó en el departamento del Cauca, donde las autoridades vienen investigando las causas del siniestro.

Presunto intento de asalto es investigado

El autobús pertenece a la empresa ecuatoriana Panamericana y transportaba cerca de 70 pasajeros desde Paraguachón, en La Guajira, hasta Tumbes. Según Caracol Radio, el conductor reportó un presunto intento de robo durante el recorrido por la carretera colombiana.

Según información del medio, apunta a que hombres armados habrían intentado asaltar a los ocupantes y realizado disparos contra el vehículo. Sin embargo, las circunstancias exactas que provocaron el volcamiento deben ser esclarecidas por las autoridades. Por ello, el posible asalto no debe presentarse como una causa confirmada.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre Timbío y rosas, en el departamento del Cauca. La emergencia movilizó a equipos de rescate y personal sanitario para auxiliar a los pasajeros, atender a los heridos y coordinar su traslado a centros médicos de la zona.

#Colombia | Cinco personas murieron y 64 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus en la vía Panamericana en el Cauca. El vehículo cubría la ruta entre La Guajira y Perú. Detrás de este accidente hay una hipótesis que están investigando las autoridades y es un presunto... pic.twitter.com/nWIFoed9sk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 15, 2026

Vía Panamericana permanece bajo atención de emergencia

Información de El País de Cali informó que la carretera permanecía cerrada en el sector de Las Cruces, en Timbío, debido a las diligencias que se realizaron luego del accidente. Asimismo, reportó que más de 15 ambulancias participaron en la atención de la emergencia y que algunos heridos fueron llevados a hospitales de Popayán.

El cierre de la vía afectó temporalmente el tránsito por este tramo de la carretera Panamericana, una ruta importante para la conexión entre distintas zonas de Colombia. Las labores de emergencia y las actuaciones posteriores al siniestro fueron necesarias para atender a las víctimas y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Se reportaron 5 fallecidos y 64 heridos.

El balance difundido por los medios revisados se mantiene en cinco fallecidos y 56 heridos. La identificación de las víctimas y la confirmación de las causas del accidente deben ajustarse a la información oficial disponible, especialmente ante las diferencias encontradas.

El accidente mantiene la atención sobre la seguridad de los pasajeros que viajan por la vía Panamericana. Mientras continúa la investigación, el accidente del autobús que se dirigía a Tumbes deja un saldo preliminar de cinco fallecidos y 64 heridos en Cauca, con un presunto intento de asalto como hipótesis.