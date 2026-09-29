Policías son captados bebiendo licor y bailando dentro de Comisaría de La Unión en Piura

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos suboficiales de la Policía Nacional fueron identificados tras difundirse un video en el que aparecen bebiendo cerveza y bailando dentro de la comisaría de La Unión, en Piura. La institución dispuso su reasignación mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos registrados.

Identifican a los policías involucrados

El caso corresponde a una grabación realizada dentro de un ambiente de la dependencia policial ubicada en el Bajo Piura. En las imágenes aparecen dos efectivos vestidos de civil, acompañados por mujeres, mientras consumen bebidas alcohólicas y participan en una reunión con música y baile.

Los agentes involucrados fueron identificados como los suboficiales Rodolfo Marcelo Reyes y Maximandro Montejo Rivas. Ambos fueron apartados de sus funciones habituales y destinados a otras áreas mientras avanzan las diligencias de la Inspectoría y del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción.

El jefe de la Región Policial Piura, general Daniel Jares, informó que las investigaciones se desarrollan en las instancias correspondientes. La Policía también busca establecer cuándo fue grabado el material, debido a versiones que ubican el registro en días recientes, información que debe corroborarse.

"Se hacen las investigaciones tanto a nivel Inspectoría como a nivel Anticorrupción", afirmó el general Daniel Jares, en ATV.

Las imágenes muestran latas de cerveza, música y personas reunidas en un espacio identificado como parte de la dependencia. También se observan elementos institucionales, entre ellos un estandarte nacional, un banderín del Perú y un mantel con el escudo policial.

#Piura:🚨 Circula video de presuntos policías bebiendo cerveza dentro de comisaría de La Unión



Un video difundido en redes sociales mostraría a dos agentes vestidos de civil y una mujer con latas de cerveza en un ambiente de la comisaría de La Unión, con el estandarte... pic.twitter.com/HmlaYhptZA — Edison Rentería (@edisonral) September 25, 2026

Investigación continúa tras difusión del video

La investigación comprende el presunto uso de las instalaciones policiales para una actividad ajena al servicio. Infobae informó que el caso es revisado además por el área de Anticorrupción y que la imputación preliminar considera un presunto delito de peculado, mientras se determinan los hechos.

La fecha exacta de la grabación permanece bajo verificación de las autoridades. Jares señaló que circula información sobre una posible realización reciente del encuentro, pero precisó que ese dato debe confirmarse antes de establecer cuándo ocurrieron las escenas dentro de la comisaría de La Unión.

Los dos suboficiales permanecen reasignados mientras las diligencias continúan. La investigación deberá establecer las circunstancias en que se realizó la reunión, el momento en que fue grabada y las responsabilidades que correspondan, sin que las indagaciones hayan determinado una sanción definitiva para los dos efectivos.

El caso de los policías de Piura captados bebiendo cerveza y bailando dentro de una comisaría continúa bajo investigación. La reasignación de los suboficiales y las diligencias de Inspectoría y Anticorrupción forman parte del proceso abierto para esclarecer el presunto uso irregular de instalaciones policiales.