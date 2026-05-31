Violenta pelea entre clienta y vendedora de un quiosco se hace viral en redes: "Me amenazó..."

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un violento enfrentamiento ocurrido el último 17 de mayo en una tienda, la cual captó la atención pública. Esta situación, la cual fue registrada por cámaras de seguridad, logró escalar rápidamente luego del reclamo de una clienta, provocando indignación y múltiples debates en redes sociales.

Detalles del conflicto en el negocio

La disputa empezó cuando una joven de 23 años de identificada como Luli Soria acudió al local, preguntando por la dueña y presentar su reclamo. Según su versión, buscaba defender a sus hermanas menores, quienes habrían sido maltratadas por parte de la empleada de una tienda de Isla Malvinas, en Neuquén. Tras notar que la atención iba a tardar, confrontó a la vendedora, reclamando por la mala atención que le dio a sus hermanas.

SE RE PUDRIO EN NEUQUEN



Una mina fue a reclamar aue atendieron mal a la hermana y termino a las piñas limpias con la dueña del kiosco



El tipo que estaba en la fila no se queria perder la acción 🗣 pic.twitter.com/fPlvdv0p7e — ElBuni (@therealbuni) May 25, 2026

La tensión aumentó en el momento en que al sentirse insultada, le arrojó una bolsa de snacks que llevaba consigo y que las menores habían comprado. Es entonces que la empleada responde el ataque mediante jaloneos y golpes, hecho que terminó convirtiéndose en una pelea.

"Mi intención era solo reclamar por el maltrato reiterado hacia mis hermanas menores", indicó la clienta.

Durante la gresca, algunos productos que se encontraban en el mostrador caían al suelo mientras continuaba el intercambio de golpes. El video, que se volvió viral en redes sociales rápidamente, muestra cómo el altercado físico interrumpió con las actividades del negocio, aún incluso llegando a sorprender a los clientes que se encontraban esperando ser atendidos.

Repercusiones laborales tras la viralización

Luego de que el video se hiciera viral, el caso tomó un giro laboral inesperado para la trabajadora involucrada. Mediante su cuenta de tiktok, la vendedora explicó que, su conducta observada en el video no cumplía con los estándares esperados, lo que derivó finalmente con el despido inmediato.

#Viral #Policiales #Actualidad #diariosabernoticias ♬ sonido original - diariosabernoticias @diariosabernoticias Eluney, la cajera involucrada en el episodio que se viralizó en redes, dio su versión de los hechos. Aseguró que nunca trató mal a la hermana de Luli Soria y que desconocía que tenía una discapacidad. Reveló que perdió su trabajo tras la difusión de los videos. 💬 "Las que difundieron los videos fueron ellos mismos", afirmó en su descargo. #Neuquén

Mientras tanto, la cliente sostuvo que recibió amenazas graves antes del conflicto físico. Si bien el video se hizo viral en diversas plataformas, no existen denuncias formales ante la justicia por lesiones o amenazas. ambas posturas tendrán que enfrentar la alta exposición pública del conflicto dado un el pequeño negocio.

Por ello, el despido de la empleada logra marcar un precedente claro sobre las consecuencias que tienen las acciones laborales frente a puesto de atención al cliente. Este hecho muestra cómo un conflicto puede llegar a viralizarse y generar graves consecuencias laborales. A su vez, la falta de denuncias judiciales y el impacto mediático logran reflejar la complejidad del conflicto en redes sociales.