¡Trágico! Hombre perdió a todas sus mascotas en devastador incendio en el Callao: "Eran como mis hijos"

Un devastador incendio ocurrido en el asentamiento humano Puerto Nuevo, en el Callao, destruyó varias viviendas y dejó a decenas de familias damnificadas. Entre las víctimas de esta tragedia se encuentra un hombre que trabajaba como pelador de pollo, quien no solo perdió su hogar, sino también a todas sus mascotas, a las que describió como "parte de su familia".

En medio de los escombros, el hombre expresó su dolor por la pérdida de sus compañeros animales. "Prácticamente eran como mis hijos", afirmó visiblemente afectado, mientras intentaba rescatar lo poco que quedó de su vivienda.

"Lo he perdido todo, llegaba de trabajar y cuando vine ya estaba prendido, ya no podía sacar nada, yo trabajo pelando pollo y cuando terminé y vine mi casa ya estaba prendida, mis vecinos están en la misma situación que yo, mis animalitos eran como mis hijos, ellos me alegraban el día junto a mis gatitos", declaró Carlos.