Trump puede ser un obstáculo para Perú en APEC, advierte exministro: "El mayor riesgo del mundo"

En exclusiva para Exitosa, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien vio de manera positiva la inauguración del megapuerto de Chancay. Sin embargo, puntualizó la existencia de una nueva amenaza respecto a la presencia de Donald Trump en la política internacional tras su elección como presidente de los Estados Unidos.

El economista detalló que se requiere de un liderazgo mayor para hacer frente y defender el potencial que puede existir desde las operaciones del megapuerto. Por tal, enfatizó que el nuevo presidente electo de EE. UU. sería un obstáculo en los avances del comercio e inversión referentes a la APEC.

Castilla relacionó el aumento de aranceles a quienes no comulgan con los ideales de Trump, que resultaría en un escenario inflacionario, manteniendo las tazas de intereses elevadas. Por lo tanto, precios importantes como del cobre bajarían, China no crecería como se estima y ello afectaría al Perú.

"Al imponer aranceles a los que no piensan como Trump , esto va a ser inflacionario y va a hacer que las tazas de intereses se mantengan elevadas, por consiguiente, el costo de capital se mantiene alto y lo segundo es que el mundo va a crecer menos. China crecería menos y en tanto, eso ocurra, el peso del cobre va a caer ", resaltó.

Finalmente, acotó que lo previamente mencionado es un punto de preocupación de parte de los CEOs de las distintas delegaciones participantes del Foro APEC. Ello habría significado un aumento en la incertidumbre de parte de los líderes económicos.

"Yo creo que hasta ahí podrían llegar los impactos, no quiero pensar en que comiencen a condicionar la política comercial, la apertura, la ayuda militar, a que enfriemos la relación con los chinos, porque, ojalá que no nos pongan esa disyuntiva de tener que escoger uno contra el otro. Todo está por verse y hay mucha incertidumbre que yo noto en la reunión de CEOs de la que he sido parte", comentó.