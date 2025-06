"Tu partida duele": El sentido mensaje de despedida que compartió la familia de la piloto Ashley Vargas

Ashley Vargas Mendoza, alférez y piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de 24 años, fue encontrada sin vida el jueves 5 de junio. Tras el hallazgo, sus familiares compartieron un sentido mensaje de despedida, en donde manifestaron su pesar por la pérdida y exhortaron que se esclarezca lo ocurrido.

A través de la página de Facebook 'Unidos por FAP Ashley Vargas', los deudos de la joven piloto difundieron un pronunciamiento a nombre de la familia. Además de destacar su valentía, fortaleza y coraje, resaltaron que su liderazgo y proyección la hacían una mujer única.

"Me duele tu partida porque vivimos de la esperanza, me duele tu partida por cómo se dieron las cosas, me duele tu partida porque se trató de ti", se lee en parte del texto.