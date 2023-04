¿Viajarás por Semana Santa?: Conoce 7 formas para mantener tu casa protegida

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Viajar es una de las opciones para pasar un fin de semana largo. Y en el contexto de reactivación económica, los negocios del sector turismo te ofrecen ofertas muy tentadoras de las cuales no puedes escapar. Por ello, Exitosa te da a conocer 7 formas para mantener tu casa protegida mientras la dejes sola por unos días.

1. No publiques donde pasarás tus vacaciones

Aunque es casi imposible hacerlo, es lo mejor que puedes hacer si no quieres ser víctima del robo mientras no te encuentras en casa. Tus publicaciones en redes sociales son una ventana abierta para que facinerosos ingresen a tu hogar y dispongan de tus pertenencias.

2. Identifica los puntos más vulnerables de tu casa

Es muy importante saber que los hogares que cuenten con muchas ventanas y puertas son presas fáciles de los ladrones. Por ello, es necesario que estos se encuentren bien resguardados con detectores, alarmas o elementos disuasivos.

Para esta tarea las cámaras de videovigilancia serán tus mayores aliados, porque te permitirán monitorear todas las partes de tu casa.

3. Conoce las formas de robo más comunes y protégete de ellas

Los robos por engaño son los más populares. Los delincuentes se hacen pasar por técnicos de alguna compañía de servicio y te dicen que harán alguna instalación para entrar a tu domicilio. Después de ello, proceden a sustraer tus pertenencias.

Para evitar esto es necesario que coordines muy bien las visitas o instalaciones que se vayan a dar dentro de tu hogar, y mucho más si no te encuentras en casa en esos momentos. Estate atento ante alguna llamada sospechosa de alguna visita no solicitada. Ante ello, coge el teléfono y comunícate al supuesto prestador del servicio.

4. Asegúrate de contar con vigilancia las 24/7

Es indispensable en estos tiempos contratar vigilancia o apoyo dentro tu casa para evitar ser presa fácil de los robos. Y si no puedes hacerlo, no te olvides de instalar una videovigilancia confiable.

5. Asegura tus ventanas y cierra con llave tus puertas

Cuando salgas de viaje asegura con llave la puerta principal, la de tus habitaciones y la cochera, cierra todas las ventanas y cortinas y deja tu reja con candado.

6. Da la apariencia que tu vivienda está habitada

Es muy importante que consideres este punto para que puedas asegurar tu hogar mientras estés de viaje. Para ello, puedes programar un temporizador automático de apagado y encendido de luces, o puedes pedir a alguien de confianza que vaya una o varias noches a tu casa para que se vea como si fuera un día cualquiera.

7. Instala un servicio alarmas

Las alarmas son las mejores opciones para tener tu hogar bien protegido, te permite saber que no estás solo frente a un robo. Confiar la seguridad de tu casa en una alarma, tanto si tiene servicio de aviso a las autoridades como si no, es una de las mejores decisiones que puedes tomar para estar más tranquilo en tu hogar.