"Votó por la ley que critica": Usuarios reportan contradicción de congresista Maricarmen Alva

La congresista de la República, María del Carmen Alva, conocida como Maricarmen Alva, pasó un bochornoso episodio luego de que usuarios de la red social X (antes Twitter) reportaran a la plataforma una publicación de su cuenta oficial. En su comentario, la parlamentaria criticó la Ley n.° 32181, que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia; sin embargo, evitó aclarar un factor fundamental: ella votó a favor de la norma.

"¡No más impunidad! He presentado un Proyecto de Ley para restituir la detención preliminar sin flagrancia. No permitiremos que los delincuentes se aprovechen de vacíos legales. ¡La seguridad de los peruanos no se negocia!", comentó la congresista de Acción Popular a través de su cuenta oficial de X.