Maricarmen Alva niega haber pagado para aparecer en el programa de Andrés Hurtado

La congresista María del Carmen Alva negó que haya entregado dinero a Andrés Hurtado, popularmente conocido como "Chibolín", para participar en su programa de televisión. La primera visita de la legisladora al programa 'Porque hoy es sábado con Andrés' se efectuó en el marco de las elecciones generales del 2021.

A través de un mensaje en su cuenta oficial en X, anteriormente Twitter, Alva rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales sobre un supuesto pago para aparecer en el programa televisivo del presentador.

"Con relación a la información falsa que circula en redes sociales, aclaro que jamás he entregado dinero ni nada a cambio a Andrés Hurtado para aparecer en su programa. Fui invitada como candidata y presidenta del Congreso. De haber observado algo irregular, lo habría denunciado", indicó.

Estas declaraciones se suman a las de otros congresistas que también han rechazado cualquier participación indebida en el programa de Hurtado.

Cabe precisar que la legisladora regresó al programa de Hurtado, luego de haber obtenido un curul en el parlamento. Esta visita se realizó el 23 de octubre del 2021, cuando Alva era presidenta del Congreso de la República.

El pasado viernes 20 de septiembre, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, reveló que la producción de "Chibolín" le solicitó US$1000 para que pudiera asistir al programa durante su campaña para el Congreso en 2021.

Barbarán detalló que recibió la invitación por medio de terceras personas y que fue retirada de la pauta del programa al no poder cubrir la suma solicitada.

"Yo fui en una oportunidad invitada y lamentablemente me sacaron de la pauta porque me habían solicitado un cierto monto que yo no tenía, aproximadamente creo que eran mil dólares, solo para asistir al programa (...) Ningún otro programa o canal, que nos ha brindado un espacio, nos había dicho de algún monto", subrayó.